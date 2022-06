Belgische landschapsarchitect mag omgeving Notre-Dame in Parijs herinrichten: “Er overviel me een gevoel van blijdschap, maar ook eentje van stilte”

Jonge daders en slachtof­fers half jaar langer samen in gemeen­schaps­in­stel­lin­gen

Het plan om in de jeugdhulp minderjarige daders te scheiden van jongeren die opgroeien in een moeilijke situatie loopt vertraging op. Normaal gezien zouden de gesloten gemeenschapsinstellingen vanaf september enkel nog jongeren opnemen die een jeugddelict hebben gepleegd. Slachtoffers zouden dan terecht kunnen in private voorzieningen voor veilig verblijf. Maar omdat er in die voorzieningen nog onvoldoende capaciteit is, wordt de timing voor de scheiding opgeschoven naar maart 2023. Dat staat in een decreetswijziging en het wordt ook bevestigd door Niels Heselmans, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien.

27 juni