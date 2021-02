Belgische Kamerleden vragen Britse regering om Julian Assange vrij te laten

Wegens het (helpen) openbaar maken van honderdduizenden geheime overheidsdocumenten wordt Assange in de Verenigde Staten aangeklaagd voor inbreuken tegen de Espionage Act. Bij uitlevering hangt hem mogelijk een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Een rechter in Londen, waar Assange nu opgesloten zit, besliste op 6 januari dat hij niet uitgeleverd moet worden. Volgens rechter Vanessa Baraitser bestaat het risico dat Assange zich in de VS van het leven berooft. Omdat tegen de beslissing beroep werd aangetekend, blijft Assange voorlopig in de cel.

In een brief aan de Britse regering juichen Kamerleden Samuel Cogolati (Ecolo), Malik Ben Achour (PS), Nabil Boukili (PVDA) en François De Smet (DéFI) toe dat Assange niet wordt uitgeleverd. Ze maken zich wel zorgen over het feit dat de rechter meeging in de argumentatie van de advocaten van de Amerikaanse overheid, maar hem slechts om gezondheidsredenen niet wil uitleveren. De brief is ook ondertekend door Attac, het Comité Free.Assange.Belgium, de Europese journalistenvereniging EFJ, de Liga voor Mensenrechten en het FGTB, de Franstalige vleugel van de socialistische vakbond.