Belgische IS-vrouwen in Syrië spoorloos

De Koerden zijn de controle over het kamp Al-Hol kwijt. De Belgische experts zouden daar DNA-stalen van de Vlaamse Nora Verhoeven en haar vermoedelijke kinderen afnemen. Maar de vrouw, die in 2013 naar Syrië trok en twee jaar later werd veroordeeld op het Sharia4Belgium-proces, is nergens te vinden.

Ook van enkele andere Belgische vrouwen en kinderen is niet duidelijk waar ze zijn. Er zouden in Al-Hol nog zes Belgische vrouwen en twaalf kinderen zijn, maar dat is dus verre van zeker. "De situatie in het kamp is volledig uit de hand gelopen", zegt VUB-psycholoog Gerrit Loots, die het team zou leiden. "IS heeft Al-Hol nu in handen en al een systeem met eigen rechtbanken opgericht. Dit jaar zijn er al tientallen mensen in het kamp gedood."