Belgische invoer en uitvoer blijven dalen

De waarde van zowel de Belgische invoer als de uitvoer is in mei opnieuw afgenomen. De Nationale Bank noteert in een eerste raming voor beide gevallen een daling van 16,5 procent.

In februari was de Belgische uitvoer voor het eerst in twee jaar gekrompen. In de maanden daarna volgden telkens nog grotere dalingen. Ook de waarde van de invoer is al drie maanden aan het dalen.

De handel verzwakt in de meeste sectoren, met uitzondering van vervoermateriaal, machines en voeding. De voornaamste dalers zijn de chemische en minerale producten, de diamant, de kunststoffen en de onedele metalen, zegt de centrale bank. In de chemiesector laat de instorting van de handel in coronavaccins zich voelen. Bij de minerale producten speelt de normalisering van de energieprijzen.

De Nationale Bank merkt voorts op dat de invoer uit China in België de laatste jaren sterk is toegenomen. Die trend is ook in de eerste maanden van dit jaar nog te zien. De invoer uit China steeg maandelijks gemiddeld met 7,6 procent, terwijl de totale invoer gemiddeld met 6,8 procent daalde.

De autosector is daar een belangrijk deel van. Amerikaanse en Zweedse fabrikanten voeren auto’s in uit hun fabrieken in China, maar ook de Chinese merken zijn aan een opmars bezig.