Belgische groothandelsprijzen voor stroom gedaald

De Belgische stroomprijs is de voorbije dagen meermaals tot een nieuwe recordhoogte gestegen. De zogenaamde day-aheadprijs van de Belgische stroom was gisteren zelfs uitgekomen op gemiddeld 700,41 euro per megawattuur. vandaag zakt de prijs terug tot gemiddeld 600,25 euro per megawattuur. De prijs bevindt zich wel nog altijd op een uitzonderlijk hoog niveau.