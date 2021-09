Belgische generaal komt aan het hoofd te staan van Eurokorps

De overdracht vond plaats in het kasteel van Pourtalès in Straatsburg, waar het hoofdkwartier van Eurokorps gevestigd is.

De 59-jarige Devogelaere wordt zo de vijftiende commandant van het Eurokorps. Dat werd dertig jaar geleden opgericht door Duitsland en Frankrijk. Het is nu samengesteld uit Belgische, Duitse, Franse, Luxemburgse en Spaanse militairen. Hij is de vierde Belg die de functie bekleedt.

Het Eurokorps kan grote internationale operaties leiden en coördineren. Het kan tot 60.000 manschappen aanvoeren, maar is ook in kleinere vorm actief geweest in onder meer Kosovo en Afghanistan, onder auspiciën van de NAVO, en in Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek namens de Europese Unie.