Belgische gasvoorraad volledig gevuld

Na de ophef: Lef­fe-productie in Rusland wordt stopgezet

Leffe wordt niet langer gebrouwen in Rusland. De joint venture tussen AB InBev en het Turkse Anadolu Efes, die actief is in Rusland en Oekraïne, schort de productie op, bevestigt de Belgische drankmultinational. Het bier werd nog maar sinds deze zomer gebrouwen in Rusland. Dat ging gepaard met ophef. Het ene na het andere bedrijf trok immers net weg uit het land, vanwege de inval in Oekraïne.

3 oktober