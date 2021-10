Belgische FitnessOrganisatie over coronapas: “Doortrekken voor iedereen, niet enkel fitnesscentra”

Hoelang zitten we weer met maatrege­len? “Met maximumter­mijn van drie maanden wordt noodsitua­tie over de feestdagen getild”

6:06 Hoe lang zitten we weer vast aan maatregelen? De vraag rijst nu de federale regering voor drie maanden de pandemiewet wil afkondigen. “Zo worden de epidemiologische noodsituatie over de feestdagen getild”, legt viroloog Marc Van Ranst uit. Hij sluit zelfs niet uit dat ze ook nog over de winter zullen moeten worden getild. Toch blijft hij optimistisch en is hij alvast de familiefeesten met Kerst en Nieuwjaar op een normale manier aan het inplannen.