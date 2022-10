Belgische fietsenmaker Cowboy maakte vorig jaar 25 miljoen euro verlies, CEO Adrien Roose ziet licht aan het einde van de tunnel

In 2021 ging het niet goed met Cowboy, de Belgische start-up die elektrische fietsen verkoopt in elf Europese landen en de Verenigde Staten. Uit jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank blijkt dat de fietsenbouwer in 2021 dieprode cijfers optekende. “Als je naar 2022 kijkt, dan is het verhaal erg positief”, zegt CEO en oprichter Adrien Roose in een gesprek met onze redactie.

Dat 2021 geen topjaar was voor Cowboy bleek al in maart uit voorlopige cijfers die het bedrijf publiceerde in de marge van een crowdfunding. De definitieve jaarrekening, die eind september werd goedgekeurd door de raad van bestuur, ziet er echter nog slechter uit.

De omzet — dat zijn alle inkomsten van Cowboy — strandde vorig jaar op 15,22 miljoen euro. Dat is een daling van 2,86 procent ten opzichte van 2020. Toen haalde het bedrijf een omzet van 15,67 miljoen euro. Over het algemeen zetten startups in op explosieve omzetgroei, ook al gaat dat ten koste van de winst van het bedrijf. Daar is Cowboy vorig jaar dus niet in geslaagd.

Het verlies dat Cowboy optekende in 2021 is bovendien erg groot. In 2021 kwam het neer op ruim 24 miljoen euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. Ook zijn de schulden fors toegenomen: in 2021 had Cowboy 49,79 miljoen euro aan schulden. Dat komt neer op een verviervoudiging.

CEO Adrien Roose verklaart in een gesprek met Het Laatste Nieuws de cijfers door een vertraging in de productie en levering van de Cowboy 4-fiets. “Daardoor is de omzet verschoven van het einde van 2021 naar het begin van 2022. Naar het einde van de eerste helft van 2022 kregen we eindelijk alle problemen met de productie van de Cowboy 4 van de baan.”

Dat zal ook weerspiegeld worden in de cijfers van 2022, maakt de oprichter van de startup zich sterk. “We zullen dit jaar drie keer meer omzet boeken ten opzichte van 2021 en eindigen tussen de 45 en 50 miljoen euro aan omzet.” Als dat ook lukt, zou het de grootste groei zijn voor de Belgische fietsenmaker in haar bestaan.

Dat is op voorwaarde dat mensen fietsen van Cowboy blijven kopen. Het nieuwste model van het merk heeft een adviesprijs van 2.790 euro, dus dat is niet vanzelfsprekend.

Roose is echter optimistisch, want volgens hem kan een Cowboy kopen, zorgen voor een besparing: “Een elektrische fiets is een manier om maandelijks minder te betalen. Als je op de centen moet letten, is het misschien nu het moment om je tweede auto of zelfs beide auto’s weg te doen en een elektrische fiets te gebruiken.”

Wie een Cowboy in huis haalt om de auto te vervangen, kan zich afvragen of dat op lange termijn wel een goed idee is. Zo werden stomers van de Gentse foodboxleverancier Mealhero waardeloos toen die startup failliet ging en er geen overnemer werd gevonden. Cowboy-fietsen werken met een app, maar of ze ook écht bruikbaar blijven als het bedrijf er niet meer is, daarover wil Roose geen vragen beantwoorden.

In het jaarverslag geeft advieskantoor PWC, dat de jaarrekeningen controleert, aan dat Cowboy in de nabije toekomst geld zal moeten ophalen om boven water te blijven. Hoewel geld lenen duurder is geworden door de gestegen rente en durfkapitalisten minder gemakkelijk geld pompen in startups, maakt Roose zich weinig zorgen. “Investeerders zijn bezorgd over de economie, zoals iedereen, maar er worden nog steeds deals gesloten”, zegt hij in het interview met HLN.

Op dit moment zijn er 35.000 mensen die minstens één keer per maand hun Cowboy-fiets gebruiken. In totaal verkocht Cowboy in haar bestaan zo'n 47.000 fietsen. Vorig jaar in september waren er 25.000 fietsen van het Belgische merk op de weg, dus bijna een verdubbeling.

