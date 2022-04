Belgische Ferrero-fabriek ontdekte al in december salmonellabesmetting, maar Kinder Surprise-eitjes bleven in winkels liggen

Een team van onderzoekers van het FAVV vond een duidelijke link tussen de Ferrero-fabriek in Aarlen en de mensen die ziek zijn geworden. Dat meldt VTM NIEUWS. Helene Bonte, woordvoerster van FAVV, vertelt dat de link op twee manieren is gelegd. “De onderzoekers hebben de zieke patiënten in het Verenigd Koninkrijk bevraagd over hun eetgewoonten in de dagen voor ze ziek werden. Kinder Suprise kwam daar heel vaak naar voor”, legt Bonte uit. Kinder Surprise op de Engelse markt wordt uitsluitend in België geproduceerd, zegt ze. “Een belangrijkere link die gelegd is, is het DNA van de salmonella in de stoelgang van de patiënten dat matcht met het DNA dat is teruggevonden in de fabriek in Aarlen.”

In totaal zijn er in acht landen verschillende besmettingen bevestigd: 63 in het Verenigd Koninkrijk, 20 in Frankrijk, 10 in Ierland, 4 in Duitsland, 4 in Zweden, 2 in Nederland, 1 in Noorwegen en 1 in Luxemburg. In België zijn er 26 mogelijke besmettingen vastgesteld, maar die zijn nog niet officieel bevestigd. Australië haalt intussen ook Kinder-eitjes uit de rekken.

Besmette eitjes toch in winkel geraakt

Voedingsbedrijven moeten normaal “auto-controles” doen, dat betekent dat ze af en toe stalen moeten afnemen bij hun eigen producten en installaties. In dit geval zijn de besmette eitjes toch tot in de winkel geraakt. “We zijn aan het onderzoeken wat de omstandigheden zijn van de besmetting binnen de fabriek.” FAVV hoopt zo snel mogelijk te weten waar het is fout gelopen.

Maatregelen bij Ferrero

“In het kader van ons analyseplan werd op 15 december de aanwezigheid van salmonella vastgesteld”, laat Ferrero weten in een statement. “Na een grondig onderzoek werd vastgesteld dat de bron een filter was aan de uitgang van twee tanks voor grondstoffen. De materialen en afgewerkte producten werden geblokkeerd en niet vrijgegeven. De zaak wordt momenteel samen met de voedselveiligheidsautoriteiten onderzocht.” Het bedrijf zegt maatregelen te hebben genomen naar aanleiding van wat er is gebeurd. Zo werd de filter verwijderd en werd het aantal controles sterk verhoogd.

“De terugroeping, die uit voorzorg is gestart en betrekking heeft op in België vervaardigde producten, wordt samen met handelspartners in alle landen van bestemming uitgevoerd voor de desbetreffende partijen Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g en Kinder Schokobons”, klinkt het. Het bedrijf verzekert dat alle andere Kinder- en Ferrero-producten niet getroffen zijn door deze terugroeping.

“Wij betreuren deze zaak ten zeerste en willen de autoriteiten bedanken voor de voortdurende samenwerking en aanbevelingen. We nemen voedselveiligheid uiterst serieus en elke stap die we hebben genomen is ingegeven door ons streven naar consumentenzorg”, aldus Ferrero.

