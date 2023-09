Belgische F-16's bewaken terug Benelux-luchtruim

België en Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bewaking van het luchtruim van de Benelux-landen. Ze wisselen elkaar om de zoveel weken af. Er staan altijd twee F-16's klaar voor die taak. In Nederland gebeurt dit vanop de vliegbasis Leeuwarden of Volkel, in België is dat in Florennes of Kleine Brogel. Sinds april stond Nederland in voor de bewaking.