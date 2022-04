Belgische evenementensector kampt met personeelstekort: “Mensen aanwerven vergt meer moeite dan voor corona”

Overlegco­mité van vrijdag uitgesteld: “Nog te vroeg om coronabaro­me­ter te laten uitdoven”

Het Overlegcomité zal komende vrijdag niet samenkomen om zich te buigen over de laatste coronamaatregelen. Bedoeling was om de barometer te laten uitdoven. Maar daar is de tijd nog niet rijp voor, klinkt het in de federale regering. Een nieuwe datum is nog niet bepaald.

19 april