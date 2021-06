Belgische en Franse politie houden controleactie tegen mensensmokkel

Jabbeke/Pervijze Luitenant van mensensmok­ke­laar "De Baard" krijgt in beroep 12 jaar cel

12 juni Een 37-jarige mensensmokkelaar heeft in het Antwerpse hof van beroep 12 jaar cel gekregen. Sabah Zeka was één van de luitenanten in de “luxemensensmokkelbende” van de Albanees Alket Dauti (34), alias “De Baard”, die actief was onder meer de snelwegparkings in het noorden van West-Vlaanderen. Zeka kreeg in het Gentse hof van beroep nog 10 jaar cel, maar ging in cassatie.