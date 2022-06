Belgische economie stagneert naar verwachting in tweede kwartaal: wel nog groei van 0,5 procent in eerste kwartaal

Politiek Spijbelen­de parlements­le­den krijgen financiële straf

Vlaamse volksvertegenwoordigers die meer dan vijf opeenvolgende plenaire vergaderingen met stemmingen missen of op een jaar tijd voor meer dan zeven plenaire vergaderingen met stemmingen ongewettigd afwezig zijn, zullen financieel gestraft worden. Zij riskeren de volledige inhouding van hun forfaitaire onkostenvergoeding. Dat staat in een aanpassing van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers die woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

8 juni