Belgische economie groeide met 1,4 procent in tweede kwartaal

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, dat sterk getekend werd door de coronacrisis, bedraagt de groei 14,5 procent. De Nationale Bank wijst er wel op dat het niveau van economische activiteit van vóór de Covid-19-crisis nog niet is bereikt. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de evolutie nog steeds negatief (-2,5 procent), luidt het.