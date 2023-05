Belgische cryptobank Bit4You failliet. “Ik ben 30.000 euro kwijt en slaap al twee nachten niet”, zegt gedupeerde

KAART. In deze delen van België schijnt de zon meer (en het verschil is best wel groot)

Eindelijk kunnen we vandaag weer genieten van de zon op ons gezicht. Heb je soms het gevoel alsof het bij jou zonniger is dan ergens anders? Of misschien is het net omgekeerd? Dat het ligt waaraan je woont in België zou zomaar eens kunnen kloppen. Want in bepaalde delen van ons land schijnt de zon effectief vaker dan op andere plaatsen.