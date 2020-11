Belgische coronacijfers blijven dalen, maar aantal nieuwe besmettingen neemt minder snel af

Elsene Vrouw valt uit raam op vijfde verdieping tijdens lockdown­feest­je

21 november In Elsene is een vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een lockdownfeestje van een balkon op de vijfde verdieping gevallen. De politie lokaliseerde het slachtoffer meteen en kon snel de hulpdiensten verwittigen, want ze stonden op dat moment klaar om het gebouw binnen te gaan en een einde te maken aan het feest.