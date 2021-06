Belgische cardiologen willen bij 10.000 personen hartritme vanop afstand in de gaten houden

Aalst Primeur in OLV-ziekenhuis: Astrid (84) eerste in Benelux die stent krijgt via superpre­cie­ze robotarm

23 april Astrid Dierick (84) was de eerste patiënt in de Benelux die een stent kreeg dankzij de nieuwe superprecieze robot van het OLV-ziekenhuis. Na een uur was de operatie voorbij, dezelfde dag nog is Astrid weer thuis, want de katheder wordt ingebracht via de pols. “Zowel de patiënt als de behandelende arts profiteren van meer veiligheid, nauwkeurigheid en comfort. Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat met het toestel aan de slag gaat”, aldus diensthoofd Dr. Eric Wyffels.