Belgische bestuurder krijgt gemiddeld om de twee jaar boete voor te snel rijden

Vandenbrou­c­ke: “Corona is nog niet voorbij, na de zomer kunnen we opnieuw in zwaar weer terechtko­men"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat snel werk wordt gemaakt van een wettelijk kader voor het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), indien de geplande discussie in het Overlegcomité zou uitwijzen dat het in de toekomst nog nuttig zou kunnen zijn. Dat heeft de minister dinsdag verklaard in de Kamer. Hij benadrukte dat de corona-epidemie nog niet voorbij is en dat het niet uitgesloten is dat we na de zomer opnieuw in zwaar weer terecht zullen komen.

7:06