Belgische avonturier legt als eerste Koningspad in Zweden volledig autonoom af

Gent Vrouw plast op klaarlich­te dag in gang naast restaurant aan Nederkou­ter

16:13 Aan de Nederkouter naast het restaurant Luv l’Oeuf is vrijdagavond een vrouw betrapt terwijl ze al hurkend in de gang plaste. Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw zonder twijfelen het overdekte gedeelte binnen stapt, haar behoefte doet en vervolgens wegwandelt alsof er niets gebeurd is. “Dat is hier bijna dagelijkse kost”, vertelt een bewoner die boven de gang woont.