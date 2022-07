Belgisch verzoek voor vrouwelijke priester wellicht stap te ver voor paus Franciscus

Het rapport uitgedragen door de Belgische kerk kwam er na vraag van paus Franciscus. “Paus Franciscus nodigde voor de synode (vergadering van bisschoppen die op regelmatige basis bijeenkomen, red.) in oktober 2023 alle katholieken uit om na te denken over de positieve punten en uitdagingen van de Kerk”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie aan Het Nieuwsblad. De paus zocht niet enkel antwoorden bij bisschoppen, maar bij alle gelovigen en zelfs bij zij die zich afkeerden van de Kerk. De Kerpel: “In elk van onze acht bisdommen werkten er 2.000 à 4.000 mensen aan mee, wat vervolgens is samengevat in één nationaal rapport. Ook hoe we met een vergrijzende organisatie toch de boodschap van de Kerk kunnen blijven uitdragen, komt bijvoorbeeld aan bod.”

Progressief

De vraag om vrouwen meer te betrekken in de Kerk komt al langer van de Belgische Kerk. Vorig jaar kwam er ook al kritiek van de Belgische katholieken, waaronder de Antwerpse Bisschop Bonny, toen het Vaticaan weigerde om homoseksuele relaties te zegenen. Het Vaticaan is dus heel wat conservatiever dan de Belgische katholieken. De Kerpel verwacht dat andere Europese landen zullen volgen en dezelfde oproep zullen doen. “De reden waarom vrouwen niet worden toegelaten tot het ambt zijn voor menig gelovige ontoereikend, meer nog: ze klinken wereldvreemd”, aldus Geert De Kerpel.

Volledig scherm Paus Franciscus poseert voor een groepsfoto met bisschoppen en deelnemers op de vorige bisschoppensynode in het Vaticaan in 2018. © AP

De paus toonde eerder wel al bereidheid om meer vrouwen te betrekken bij de Kerk. Zo wil hij vrouwen in de beleidsfuncties in het Vaticaan. Vorig jaar nog werd Nathalie Becquart de eerste vrouw met stemrecht in de bisschoppensynode en woensdag nog liet de paus weten dat hij ook vrouwen zou benoemen en toelaten tot een voorheen exclusief mannelijk Vaticaans comité. Toch blijken vrouwelijke priester een iets moeilijkere kwestie voor de paus. Moeilijker ook dan het verzoek om gehuwde mannen als priesters te wijden.

In een interview met Het Nieuwsblad legt Theoloog Hans Geybels (KU Leuven) uit hoe dat komt: “Als er morgen al iets verandert, zal het zijn dat gehuwde mannen ook priester kunnen worden. Omdat dat gaat over een wet – het celibaat – die wordt aangepast. Maar het vrouwelijk priesterschap is met zo veel theologie omgeven, dat het niet zomaar wetten zijn die je verandert. Aan de andere kant speelt mee dat veel landen nog tegen zijn. Dus wie wil een paus zijn die een mega scheuring in de kerk veroorzaakt?”

Of de paus zal ingaan op het Belgische verzoek weten we in oktober 2023.

BEKIJK.

LEES OOK.