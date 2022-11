Belgisch Ryanair-personeel dreigt met acties tijdens eindejaarsfeesten

Gemaskerde aanvallers viseren voetbal­ploeg van George-Louis Bouchez tijdens eetavond

Gemaskerde individuen zijn gisterenavond binnengedrongen in de lokalen van voetbalclub Francs Borains in het Henegouwse Boussu, toen er een eetavond plaatsvond voor de jeugdafdeling van de ploeg. Kinderen en leden van de club zijn aangevallen. Francs Borains is de voetbalclub van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

20 november