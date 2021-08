Belgisch leger helpt bij reddingsactie van 40 migranten in Kanaal, één dode

Air Belgium weigert voorlopig toeristen voor Martinique of Guadeloupe

7:49 De Belgische luchtvaartmaatschappij Air Belgium weigert voorlopig toeristen voor Martinique of Guadeloupe aan boord van haar vliegtuigen. Dat is het gevolg van de nieuwe coronamaatregelen op de Franse Antillen, zegt de luchtvaartmaatschappij donderdag. De getroffen passagiers wordt voorgesteld om hun reis uit te stellen, of krijgen hun ticket terugbetaald.