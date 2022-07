Belgisch leger blijft aanwezig op land, in de lucht en op zee in Oost-Europa

Het Belgische leger blijft dit jaar ingezet op de oostflank van de NAVO. Zo wordt een detachement van de genie ontplooid in Roemenië en trekt binnenkort een compagnie van de Ardense jagers naar Litouwen. De F-16's moeten dan weer een nieuwe ontradingsmissie uitvoeren in de Baltische staten, zo is uit eensluidende bronnen vernomen.

Begin juli gaf de regering groen licht voor de ontplooiing van een zestigtal leden van de genie in Roemenië. Samen met de Franse en Nederlandse militairen zullen ze op de basis in Cincu meer permanente infrastructuur bouwen voor de NAVO-troepen die daar zijn gelegerd. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) had dat voorgesteld. In totaal gaat het om 64 mensen. Hun missie is gestart op 8 juli en loopt af op 30 oktober.

Eerdere inzet

Eerder waren sinds eind februari ongeveer 250 Belgische militairen ontplooid in Roemenië. Het ging om vooral infanteristen van het Bataljon 1/3 Lansiers uit Marche-en-Famenne. Ze waren er ingezet in het kader van de versterking van de oostflank van de NAVO na de Russische inval in Oekraïne en stonden onder Frans bevel. Nederlandse troepen losten hen af. De laatste Belgen keerden terug op 15 juli.

‘Versterkte Vooruitgeschoven Aanwezigheid’

Zoals al enkele maanden is voorzien, stuurt ons land ongeveer 150 militairen naar het Litouwse Rukla in het kader van de ‘enhanced Forward Presence’ (eFP), of de ‘versterkte Vooruitgeschoven Aanwezigheid’ van de NAVO in de Baltische landen. Volgens ingelichte bronnen gaat het vooral om Ardense jagers uit Marche-en-Famenne. De militairen zullen er ingezet zijn van 22 augustus tot 23 januari 2023, aldus fregatkapitein Nico Cottyn, een verantwoordelijke voor de operaties binnen de generale staf van Defensie.

Volledig scherm Minister Dedonder zei dat de Belgische F-16's waarschijnlijk in de loop van jaar opnieuw worden ingezet in Estland. © BELGA

F-16's

De luchtmacht beëindigt op 31 juli dan weer een inzet van F-16-gevechtsvliegtuigen in het Estse Amari. Van december vorig jaar tot 31 maart voerden vier F-16's samen met een 66-tal militairen een luchtpolitiemissie (EAPM) uit, om het Baltische luchtruim te beschermen. Vanaf 1 april evolueerde de taak naar ontrading van eventuele Russische agressie binnen de NAVO-missie ‘enhanced Vigilant Activities’ of eVA.

Minister Dedonder zei dat de Belgische F-16's waarschijnlijk in de loop van jaar opnieuw worden ingezet in Estland, als daar nood aan is. “Dat blijft een mogelijkheid, waarvoor nog bevestiging nodig en het akkoord van de ministerraad nodig zijn. Maar gezien de huidige context, zal er waarschijnlijk een vraag tot versterking zijn van de NAVO”, zei ze aan de krant La Libre Belgique.

Volledig scherm © Stad Diest

Mijnenjagers

De marine behoudt bijna permanent een van de mijnenjagers in de permanente vloten van de NAVO (SNMCMG1) op de Baltische Zee. De M923 Narcis zal de M921 Lobelia en M924 Primula aflossen, met telkens een bemanning van 44.

Snellereactietroepen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari heeft de NAVO de militaire aanwezigheid in Oost-Europa fors opgevoerd. Voor het eerst in de geschiedenis activeerde de alliantie de snellereactietroepen, de ‘NATO Response Force’ (NRF) en het ‘speerpunt’ daarvan: de VJTF (“Very High Readiness Joint Task Force”). De Belgische bijdrage aan die VJTF was de compagnie Lansiers in Roemenië en een mijnenjager.

De NAVO ontplooide ook raketafweersystemen van het type Patriot in Polen en Slovakije. Ook het aantal gevechtsvliegtuigen in Oost-Europa is opgeschroefd.