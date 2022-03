Belgisch koppel in Panama roept op tot donaties om dochter Jeanne te redden: "Ons gezin gaat door een hel”

Minister Diependae­le stelt automati­sche toekenning leefloon in vraag

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) dringt er bij de federale regering op aan om de automatische toekenning van een leefloon aan Oekraïense vluchtelingen te herbekijken. “Door dat leefoon komen ze voor huisvesting rechtstreeks terecht op de reguliere woningmarkt en treden ze in concurrentie met de meest kwetsbaren. Dat moet herbekeken worden”, zo zei minister Diependaele in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen), Lise Vandecasteele (PVDA), Sarah Smeyers (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V).

16 maart