Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie

Tarabella, verkozen voor de Franstalige socialistische partij PS maar inmiddels uit de partij gezet, is in opspraak gekomen in het bekende corruptieonderzoek ‘Qatargate’ in het Europees Parlement. Derde landen - Qatar en Marokko worden genoemd - zouden de Europese besluitvorming hebben proberen te beïnvloeden door grote geldbedragen of geschenken aan te bieden.