Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, Cozzolino onder huisarrest

Het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming. Dat bevestigt het federaal parket. Tarabella’s Italiaanse collega Andrea Cozzolino is als deel van hetzelfde onderzoek vandaag onder huisarrest geplaatst.

Tarabella, verkozen voor de Franstalige socialistische partij PS maar inmiddels uit de partij gezet, is in opspraak gekomen in het bekende corruptieonderzoek ‘Qatargate’ in het Europees Parlement. Derde landen - Qatar en Marokko worden genoemd - zouden de Europese besluitvorming hebben proberen te beïnvloeden door grote geldbedragen of geschenken aan te bieden.

Tarabella was vrijdag al opgepakt voor verhoor. Op 2 februari was zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Nu heeft de onderzoeksrechter dus beslist om de politicus aan te houden. Hij moet in de cel blijven. Donderdag moet hij verschijnen voor de Brusselse raadkamer, die over zijn verdere opsluiting moet beslissen.

Er zijn ook huiszoekingen uitgevoerd. De politie viel vrijdag binnen in een bank in Luik waar Tarabella een kluis heeft. Ook kantoren van het gemeentehuis van Anthisnes, waar Tarabella burgemeester is, kregen speurders over de vloer.

“Woord van crimineel tegen woord van eerlijk man”

Het is door verklaringen van spijtoptant Pier Antonio Panzeri, de centrale figuur in het corruptieschandaal, dat Tarabella in het vizier van het parket is gekomen. Volgens onze bronnen zou het voormalige Italiaanse Europarlementslid tijdens verhoren hebben verklaard dat de Belg een grote som geld kreeg: “120.000 euro als bedanking voor de hulp bij aan Qatar gelinkte dossiers.”

Volgens zijn advocaat houdt Tarabella vol dat hij onschuldig is en zijn er ook geen nieuwe elementen die zijn schuld zouden bewijzen. “Verklaringen van meneer Panzeri vormen het enige element tegen hem”, klinkt het. “Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Hij zegt dat hij nooit geld of geschenken heeft ontvangen in ruil voor een gunst”, aldus nog de advocaat. “Het is het woord van een crimineel, Panzeri, tegen het woord van een man die al zijn hele leven eerlijk is geweest.”

Cozzolino onder huisarrest

Het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino is vandaag als deel van hetzelfde onderzoek onder huisarrest geplaatst. Het hof van beroep van Napels meent dat het risico dat het parlementslid op de vlucht slaat, laag is, zo meldde het agentschap AGI. Hij mag twee uur per dag zijn woning verlaten, onder meer om medische behandelingen te ondergaan, schreef de krant Il Corriere della Sera. Cozzolino werd gisteren aan de hand van een Europees aanhoudingsbevel opgepakt toen hij in Napels een ziekenhuis verliet.

Het hof van beroep legde de zitting over het overleveringsverzoek van het Belgische parket voor dinsdag vast. De advocaten van Cozzolino gaven volgens AGI te kennen dat ze zich tegen het verzoek willen verzetten met het argument dat de misdrijven die aan hun cliënt worden toegeschreven, ongegrond zijn. De onschendbaarheid van de parlementariër werd op 2 februari door het Europees Parlement opgeheven.

KIJK. Kan spijtoptant Antonio Panzeri voor grote doorbraak zorgen?

KIJK. Het corruptieonderzoek in het Europees Parlement kwam in december vorig jaar aan het licht:

KIJK. Designertassen vol cash en lof voor Qatar: wie is Eva Kaili?