Belgisch bedrijf geeft personeel 40 dagen extra vakantie als coronageste

Ingetogen herdenking aanslagen 22/3 aan Wetstraat

22 maart Aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in Brussel zijn deze middag de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016 herdacht, vandaag vijf jaar geleden. Het werd een emotionele en ingetogen plechtigheid. De officiële ceremonie vormde het sluitstuk van twee eerdere herdenkingsmomenten op Brussels Airport en in metrostation Maalbeek (Brussel).