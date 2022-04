België zwaarder getroffen door corona dan andere landen: “We zijn geen goede presteerders in gezondheidszorg”

ONZE OPINIE. Wie inspannin­gen vraagt, moet er ook zelf leveren

Koken kost geld. Neem dat maar letterlijk. Of u uw maaltijd opwarmt in de microgolfoven of op uw (gas)vuur: een kleine moeite voor u, betekent misschien een wereld van verschil. Je hoort het Willy en Jos Vermaelen uit ‘In de gloria’ zeggen, maar het is in deze rare tijden het advies van onze regering. Nadat de Nederlandse regering dat ook al deed. Wouter Beke (CD&V) lanceerde ooit een receptenplatform voor de zoekende burger. Straks op maat van ons microgolfleven?

5:15