België zwaarder getroffen door corona dan andere landen: “We scoren niet goed qua gezondheidstoestand”

België is naar West-Europese normen hard getroffen door corona­sterfte omdat de gezondheid van de bevolking niet om over naar huis te schrijven is. Dat besluit gezondheids­onderzoeker John Crombez.

Crombez - voormalig sp.a-voorzitter en tegenwoordig docent en onderzoeker gezondheidszorg aan de Universiteit en het Universitair Ziekenhuis van Gent - onderzocht samen met wiskundige Rob De Staelen of de toestand van de gezondheidszorg voor de pandemie kan verklaren waarom in het ene land meer mensen aan corona overleden dan in het andere.

De meting door Crombez bewijst nogmaals wat we al wisten. België komt er niet al te goed uit. Hongarije is het zwaarst getroffen qua coronadoden, ondanks een vrij gemiddeld aantal coronagevallen. In West-­Europa springen België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk eruit - met disproportioneel veel doden tegenover het aantal gevallen. De Scandinavische landen scoren het best, met uitzondering van Zweden dat een pak slechter scoort en doorgaans minder strenge coronamaatregelen had.

Gezondheidstoestand voor de crisis

Afgezet tegen de gezondheids­toestand van 32 OESO-landen komt ons land slecht uit een West-Europese vergelijking. Crombez en zijn team keken ook naar andere gezondheidsdata, maar ze vonden alleen een verband tussen sterfte en de volks­gezondheid voor de pandemie. “Al is ons land sowieso geen te beste presteerder in gezondheidszorg in vergelijking met andere landen van de OESO”, zegt Crombez.

“De gezondheidstoestand voor de coronacrisis verklaart voor een deel hoe hard een land wordt getroffen in het aantal doden. Landen werden onderverdeeld in vier categorieën aan de hand van verschillende gezondheidsindicatoren, zoals doodsoorzaken. België zat in de op één na slechtste categorie”, luidt het.

“Het gaat over het aantal kankerpatiënten maar evengoed over mensen met diabetes, stress et cetera. Het is het geheel van indicatoren die bepalen hoe goed een land het doet”, luidt het. De kwaliteit van het ziekenhuis maakt niet uit in hoeveel coronadoden er uiteindelijk gevallen zijn. “Als het gaat over de toegankelijkheid van een systeem dan vinden we geen link met hoe zwaar een land werd getroffen”, aldus Crombez.

Elk land heeft de coronadoden niet op dezelfde manier geteld. “We hebben veel geregistreerd. België zit dichter bij de registratie van het werkelijke aantal doden dan andere landen. We hebben dat gecorrigeerd. België blijft dan nog altijd bij de hardst getroffen landen”, besluit Crombez.

Voorkomend

Volgens Crombez is het belangrijk dat er meer aandoeningen vermeden moeten worden. “Het gaat niet alleen over beweging en gezonde voeding, maar ook over een ander type geneeskunde dat meer voorkomt. De geneeskunde van nu geneest eens de mensen ziek zijn geworden. Het voorkomen van chronische aandoeningen is het grote vraagstuk voor de komende decennia in ons land. Als we dat niet aanpakken, dan wordt onze gezondheidszorg verschrikkelijk duur.”

De minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is bezig met een hervorming van het gezondheidssysteem, waarbij hij kijkt naar de gezondheidsoutput. “Men moet ook de handen in elkaar slaan als het gaat over een ander type preventie. De gemeenschappen moeten investeren, maar de voordelen gaan nu naar de federale begroting. Dat zit niet snor, maar het beleid van Vandenbroucke stemt hoopvol.”

Bekijk hieronder het volledige gesprek met John Crombez:

