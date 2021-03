België ziet nog veel wetenschappelijke en ethische vragen bij coronacertificaat

“Mag niet leiden tot verplichting van de vaccinatie”

België blijft wel voorzichtig, zegt de minister. “Er moeten nog veel wetenschappelijke en ethische vragen worden beantwoord, met name wat betreft het zogenaamde 'genezings'-criterium in het certificaat.” Wie van het certificaat wil gebruikmaken, zal ermee kunnen aantonen dat hij of zij gevaccineerd is tegen COVID-19, een negatieve PCR-test heeft afgelegd of van het coronavirus genezen is. Premier Alexander De Croo waarschuwde in de context van dat laatste criterium vorige week al dat het certificaat gebaseerd moet blijven op wetenschappelijke inzichten. Met andere woorden: hoe besmettelijk is iemand die van corona genezen is nog?