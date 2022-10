België zet vrouwenmoord op de kaart om slachtoffers beter te beschermen

In 2022 zijn in België al minstens 18 vrouwen vermoord omdat ze vrouw waren. Er waren er minstens 22 in 2021, 26 in 2020, 24 in 2019, 39 in 2018 en minstens 43 in 2017. Deze cijfers zijn gebaseerd op een telling door feministische verenigingen op de blog Stop Feminicide op basis van persartikels, aangezien België tot nu toe geen officiële statistieken had. Er is alle reden om aan te nemen dat het er in feite veel meer zijn.