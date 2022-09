België zet richtlijn over plasticverbod niet tijdig om en riskeert procedure voor EU-Hof

De richtlijn over 'kunststoffen voor eenmalig gebruik' is in de eerste plaats bedoeld om plasticafval in zee te vermijden. De bekendste maatregel is voorkomen dat tien specifieke kunststofproducten waarvoor een duurzaam alternatief bestaat nog langer in de handel terechtkomen. Denk aan wattenstaafjes, drinkbekers en bestek, borden en rietjes. Twee specifieke streefcijfers van de richtlijn bestaan erin dat tegen 2029 negentig procent van alle plastic flessen apart moet worden ingezameld, en dat tegen 2030 dertig procent van alle gerecycleerde plastic in petflessen moet worden verwerkt.