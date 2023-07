België zet handtekening onder gezamenlijke verklaring leefbaar loon en inkomen

Kent u deze ‘sterren' uit ‘De droomfa­briek’ nog? “Na die stunt was ik een lokale beroemd­heid: als ik een brood ging halen, was ik 2 uur onderweg”

Tienduizenden brieven kwamen binnen in kamer 8L53 van de toenmalige BRTN, waar de redactie van ‘De droomfabriek’ was gehuisvest. 27 jaar later stromen de gekste wensen weer binnen, nu er opnieuw dromen van de band zullen rollen in de nostalgische Droomfabriek. Ex-deelnemers Adri (62), Geert (56) en Geert (38) blikken terug op hun ‘moment de gloire’: “Ik was maar een boerke van de Westhoek, maar plots liep ik drie dagen naast prins Filip.”