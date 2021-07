België zal dit jaar meer griepvaccins bestellen

De ministers van Volksgezondheid buigen zich volgende week over de griepvaccinatiecampagne, die op 15 oktober van start zou gaan. Dat de bestelling van de griepvaccins groter zal zijn, staat al vast. Over de hele periode van de campagne van vorig jaar waren er geen tekorten, maar op sommige momenten was er wel sprake van “knelpunten”, aldus Vandenbroucke.