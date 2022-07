België zakt onder Europees gemiddelde voor digitalisering

Belgische economi­sche groei vertraagt tot 0,2% in eerste kwartaal

De groei van de economie in België is in het tweede kwartaal vertraagd tot 0,2 procent. Dat blijkt uit een eerste, zogenaamde ‘flash-raming’ van de Nationale Bank. In het eerste kwartaal groeide de economie nog met 0,5 procent.

28 juli