België worstelt met Chinese onderzoeker die van spionage verdacht wordt

In november 2017 krijgt W.P., een Chinese onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, te horen dat hij hier niet meer welkom is. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) trekt zijn verblijfsvergunning in en hij krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten, want: "Door uw gedrag vormt u een gevaar voor de binnenlandse en buitenlandse veiligheid van België.”