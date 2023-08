België wordt volgende toeristische hotspot voor Zuid-Europeanen, voorspelt grote TUI-baas. Welke steden zullen het meest profiteren?

“Ze organise­ren levenslang verlof”: meeste leefloners wonen in Wallonië en Brussel, en dat is volgens Bouchez de schuld van PS

Het merendeel van de leefloners woont in Wallonië en Brussel, en dat is volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez omdat ‘socialistische gemeentes te laks zijn’. “Ze organiseren gewoon een ‘congé à vie’, een levenslang verlof”, aldus Bouchez. “Dat het aantal leefloners stijgt, is toch geen verrassing”, reageert de PS. “Er is geen mirakeloplossing.”