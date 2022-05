België wil tegen 2030 minstens 93.000 kinderen uit armoede halen

België wil tegen 2030 minstens 93.000 kinderen uit de armoede halen. Dat staat in een nationaal actieplan dat ons land deze week heeft overgemaakt aan de Europese Commissie, meldt minister Karine Lalieux (PS), die federaal bevoegd is voor Armoedebestrijding.

Elke Europese lidstaat moet de EU-Kindgarantie in beleid omzetten. Die Kindgarantie heeft tot doel om gelijke kansen te bevorderen voor kinderen die het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting. In 2019, net voor de coronacrisis, ging dit over meer dan 22 procent (18 miljoen) van de kinderen in Europa.

Ook in België wordt één op de vijf kinderen geconfronteerd met kinderarmoede. "Dit cijfer is onaanvaardbaar. We moeten blijven focussen op de strijd tegen armoede bij kinderen en hun ouders. Een inclusieve en een universele toegankelijkheid zorgen voor gelijke kansen bij alle kinderen. En dit gaat zeker op voor de groep die sociale uitsluiting ervaart als gevolg van armoede of een andere vorm van ongelijkheid", benadrukken de auteurs van het actieplan, zeg maar alle bevoegde ministers in ons land.

Vier assen

Om het streefcijfer te halen, gaan ze op vier assen aan de slag. Zo willen ze ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen daadwerkelijk en gratis toegang krijgen tot kwalitatief hoogstaand onderwijs, dat er opvang is voor jonge kinderen, dat er educatieve- en schoolactiviteiten zijn en dat een gezonde maaltijd elke schooldag gegarandeerd is.

Ook moeten kwetsbare kinderen effectieve en vrije toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg, moeten ze toegang hebben tot voldoende en gezonde voeding, en tot adequate huisvesting. Het is de bedoeling dat nu verder werk wordt gemaakt van aanbevelingen. In 2024, wanneer België voorzitter is van de Europese Unie, zal armoedebestrijding een speerpunt zijn.