België wacht advies van EMA af over AstraZeneca-vaccin maar “kans is groot dat leeftijdsgrens wordt opgelegd”

In ons land boog de taskforce Vaccinatie zich gisteravond al over het vaccin. De resultaten van die bespreking werden overgemaakt aan de Belgische ministers van Volksgezondheid. Zij kwamen vanochtend samen voor hun wekelijkse overleg. Daar zou reeds een beslissing zijn gevallen, maar men wacht het advies af van het EMA voordat de knopen officieel worden doorgehakt. “De kans is groot dat er een leeftijdsgrens opgelegd wordt”, zo klinkt het in een antwoord aan onze redactie. Een tijdelijke leeftijdsgrens van 55 of 60 jaar zou één van de opties zijn. Om 16.30 uur komen de Belgische ministers van Volksgezondheid opnieuw samen voor overleg. Dan zal een formele beslissing genomen worden.

In Europa hebben enkele tientallen gevaccineerden last gekregen van de combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). De klachten ontstonden ongeveer een week na een inenting met het AstraZeneca-vaccin, dat sinds kort luistert naar de naam Vaxzevria. Een verband tussen het vaccin en de gezondheidsproblemen is tot hiertoe niet aangetoond. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft achter het vaccin staan. “De risico-batenverhouding blijft sterk in het voordeel van AstraZeneca-vaccin”, zei Rogerio Pinto de Sa Gaspar van de WHO gisteren nog.

Leeftijdsgrens in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Onder andere Nederland en Duitsland beslisten toch al om AstraZeneca enkel nog toe te dienen aan mensen van 60 jaar en ouder. Bij hen zou de kans op die klachten veel kleiner zijn. Frankrijk hanteert een nóg lagere leeftijdsgrens: daar mag het vaccin enkel nog aan 55-plussers gegeven worden. Ook Castilië en León, een autonome gemeenschap in Spanje, besliste vandaag om het vaccin helemaal niet meer te gebruiken. Deze ‘overhaaste’ beslissingen zijn volgens viroloog Marc Van Ranst bijzonder kwalijk: “Doordat verschillende landen andere dingen doen, en de raad van het EMA niet afwachten of volgen, komt er verwarring.”

Quote De voordelen van het vaccin zijn nog altijd groter dan de risico’s. Er is een verband met de gerappor­teer­de bloedpro­ble­men, maar de oorzaak kennen we niet. Marco Cavaleri, Europees Geneesmiddelenbureau EMA

Verband

Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, lijkt de meer voorzichtige landen alvast gelijk te geven. Hij verklaarde dinsdag in de Italiaanse krant Il Messagero dat er wel degelijk een verband bestaat tussen het vaccin en de gerapporteerde bloedproblemen. “Maar de voordelen van het vaccin zijn nog altijd groter dan de risico’s”, voegde hij er meteen aan toe. “Er is een verband, maar wat deze reactie veroorzaakt, weten we nog niet. Het is nog niet duidelijk of het aan het vaccin van AstraZeneca ligt, of aan het soort vaccin. Feit is dat de zeldzame combinatie van klachten onder jonge gevaccineerden vaker voorkomt dan we zouden verwachten. Dat moeten we zeggen.”

De uitspraken van Cavaleri zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hoewel hij een van de topmannen van het Europees Geneesmiddelenbureau is, vertolkte hij in de Italiaanse krant geenszins het officiële standpunt van het bureau.

Na alle heisa die Cavaleri had veroorzaakt, benadrukte het EMA gisteren “dat er nog geen conclusie is en dat het onderzoek nog volop loopt”. Het EMA maakt zijn beoordeling van de eventuele bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin pas vandaag bekend. Om 16 uur wordt er een virtuele persbriefing georganiseerd. Na afloop van deze briefing komen de ministers van Volksgezondheid van de Europese Unie nogmaals samen voor overleg.

