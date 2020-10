België vraagt status van land vrij van Afrikaanse varkenspest terug

Waarom is België nu zwaarst getroffen land van Europa? Van Ranst wijst naar “bepaalde beleidskeu­zes uit verleden”

27 oktober België is sinds dinsdag de slechtste leerling van de coronaklas in Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). “Dat is onder meer de fout van het vorige politieke beleid”, vertelt viroloog Marc Van Ranst.