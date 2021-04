België vraagt gerechtigheid voor Milles Collines-held

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft aan haar Rwandese ambtgenoot Vincent Biruta, die ze maandag in Brussel ontvangen heeft, een “eerlijk, rechtvaardig en transparant” proces gevraagd voor Paul Rusesabagina. De Rwandese hotelmanager, bekend van de film ‘Hotel Rwanda’, staat sinds midden februari in Kigali terecht voor terrorisme.

België is bezorgd dat Rusesabagina zijn verdediging niet naar behoren heeft kunnen voorbereiden, “gezien de beperkte tijd die hij daarvoor kreeg en het feit dat de vertrouwelijkheid van de documenten die uitgewisseld zijn met zijn advocaten, niet geëerbiedigd is”. Minister Wilmès herhaalde ook het Belgische verzoek om Paul Rusesabagina in het kader van de procedure in België zijn Belgische advocaat te laten ontmoeten, wat nog niet is gebeurd. “Ons land zal de situatie blijven volgen, zoals het dat van bij het begin heeft gedaan”, besloot minister Wilmès.

Tijdens de Rwandese genocide in 1994 redde Rusesabagina, zelf een Hutu, de levens van meer dan 1.000 mensen die in het Mille Collines-hotel in Kigali verbleven. Dat verhaal werd in 2004 verfilmd in ‘Hotel Rwanda’. In de jaren na de genocide ontpopte Rusesabagina zich tot een hevig criticus van rebellenleider Paul Kagame, die na de genocide vicepresident werd en sinds 2000 met harde hand het land leidt.

Rusesabagina werd volgens zijn familie eind augustus ontvoerd in Dubai en naar Rwanda gebracht. Aan het begin van zijn proces benadrukte hij dat hij de Belgische nationaliteit heeft en dat hij nooit officieel is uitgeleverd aan Rwanda. De opposant is in verdenking gesteld van terrorisme, moord en financiering van rebellie en riskeert 25 jaar cel. In september gaf Rusesabagina toe betrokken te zijn geweest bij het opzetten van een antiregeringsgroepering, maar hij zegt nooit geweld te hebben gebruikt.