België voert strengere regels in voor reizigers van buiten EU

IN KAART. Spoor Oost, Kursaal en Flanders Expo, maar ook de lokale sporthal en feestzaal: hier kan u binnenkort terecht voor een coronavac­cin

14 januari Verschillende steden en gemeenten beginnen de knoop door te hakken over waar op hun grondgebied vaccinatiecentra zullen komen. Zo wordt er binnenkort onder meer in grote locaties als Flanders Expo in Gent, de Mechelse Nekkerhal en het Heizelpaleis in Brussel gevaccineerd. Maar ook in lokale feestzalen en sporthallen zullen mensen terecht kunnen voor hun coronavaccin. Hier een eerste voorlopig overzicht van de eerste bekende locaties.