België voert leeftijdslimiet in voor Johnson & Johnson-vaccin na overlijden -40-jarige vrouw, iedereen vaccineren tegen 11 juli waarschijnlijk niet meer mogelijk

Er is in België een buitenlandse vrouw van jonger dan 40 jaar overleden na vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin. Dat bevestigt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan onze redactie. Uit voorzorg is beslist voorlopig te stoppen met de vaccinatie met Johnson & Johnson voor personen onder de 41 jaar. 8.400 Vlamingen van 41 jaar en ouder die al een uitnodiging hadden gekregen voor vaccinatie met Johnson & Johnson, zullen herboekt worden. De beslissing heeft een grote invloed op de timing van de vaccinatiecampagne.

De vrouw, een Sloveense, is op 21 mei overleden na een uiterst zeldzame bijwerking van een ernstige trombose in combinatie met verlaagde bloedplaatjes. Ze was via haar werkgever gevaccineerd, dus buiten de Belgische vaccinatiecampagne om, maar overleed wel in een Belgisch ziekenhuis.

Aan het Europees Geneesmiddelenagentschap is gevraagd een onderzoek te voeren naar het overlijden om zeker te zijn dat er een verband is met een zeldzame bijwerking van het Johnson & Johnson-vaccin. Ook is een bijkomend advies gevraagd over het verdere gebruik van het vaccin.

Uit voorzorg hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid in België nu wel al beslist dezelfde leeftijdslimiet in te voeren voor het vaccin van Johnson & Johnson als voor dat van AstraZeneca. Dat betekent dat tot nader order mensen onder de 41 jaar enkel nog het vaccin van Pfizer of Moderna kunnen krijgen. Wie jonger is dan 41 en al uitgenodigd en/of ingepland is voor een vaccinatie met Johnson & Johnson, zal een ander vaccin krijgen via de permanente noodstock die voor dit soort situaties is aangelegd. Het gaat in Vlaanderen om 8.400 mensen.

“De leveringen aan België van het Janssen vaccin zijn tot nu toe erg beperkt qua aantallen (om en bij de 40.000 toedieningen). 80 procent van alle toedieningen tot nu toe heeft plaatsgevonden bij personen boven de 45 jaar”, klinkt het in een persbericht van de ministers van Volksgezondheid.

11 juli allicht niet meer haalbaar

Het voorval heeft allicht belangrijke gevolgen voor de timing van de vaccinatiecampagne, aangezien de grote groep jongere inwoners nu nog maar met twee vaccins ingeënt kunnen worden. Een voordeel is wel dat er daar steeds meer van geleverd zullen worden.

Gisteren nog verklaarde minister Beke in het Vlaams parlement dat de streefdatum van 11 juli mogelijk in het gedrang zou komen als de leveringen van Johnson & Johnson achter zouden blijven. Vlaanderen rekende in totaal op een half miljoen Johnson & Johnson-vaccins in de planning richting 11 juli, waarvan er nu ongeveer 80.000 geleverd waren. Maar een heel groot deel van die vaccins zullen, als ze al geleverd worden, dus niet meer gebruikt kunnen worden. “Een kleine 500.000 vaccins zullen, als de beslissing gehandhaafd blijft, niet meer gebruikt kunnen worden bij deze groep mensen”, zegt Beke bij VTM Nieuws. “Dat wil zeggen dat we niet elke Vlaming op 11 juli de kans kunnen geven een eerste vaccin te zetten.”

Het vaccin van Johnson & Johnson zal net als dat van AstraZeneca wel blijven gebruikt worden voor wie 41 jaar of ouder is. Ook precaire groepen zoals dak- en thuislozen zullen het J&J-vaccin blijven krijgen, zegt het kabinet van minister Beke. Van dat vaccin is maar één inenting nodig, waardoor het voor de toediening bij die kwetsbare groepen gemakkelijker toe te dienen is.

De ministers van Volksgezondheid zouden zich vandaag normaal gezien ook buigen over de vaccinatie van de 16-en 17-jarigen, maar die discussie is uitgesteld naar volgende week.