België verminderde het pesticidengebruik met een derde.

In 2019 had ons land het pesticidengebruik met ongeveer 35 procent verminderd in vergelijking met de periode 2011-2013. Dat meldt federaal minister van Landbouw David Clarinval op basis van een nieuwe analyse van Eurostat. België staat op de negende plaats in de Europese rangschikking als het gaat over het terugdringen van het pesticidengebruik. De cijfers worden betwist door milieuverenigingen.

In België ging het om een daling van 35 procent, terwijl de daling in de Europese Unie gemiddeld 21 procent bedraagt. In Roemenië werd de sterkste daling waargenomen, met 62 procent, maar in sommige landen zoals Finland, Oostenrijk, Cyprus, Letland of Estland, is er nog een toename.

De Europese Unie wil haar voedselsysteem doen evolueren naar een duurzaam model. Om dat te behalen, zijn er concrete strategieën uitgewerkt, zoals de "van riek tot bord"-strategie. Het doel is de voeding in Europa gezonder en duurzamer te maken, met name via de halvering van het risico verbonden met het gebruik van pesticiden tegen 2030.

Minister Clarinval is tevreden met de resultaten. "België en de Belgische landbouwers in het bijzonder, die vaak bekritiseerd worden, zijn in werkelijkheid de goede leerlingen in Europa en de rest van de wereld", zegt hij.

Geen duidelijke afname

Milieuorganisaties denken daar anders over. "België staat nog steeds in de top drie van verbruikers van pesticiden", zegt Marc Fichers van de organisatie Nature et Progrès. Hij wijst er ook op dat in België afwijkingen worden toegestaan voor producten die "zeer giftig zijn, maar in lage doses kunnen worden gebruikt". Het gaat dan bijvoorbeeld om Sulfoxaflor, een insecticide dat zeer giftig zou zijn voor bijen.

"De Europese wetgeving bepaalt dat landbouwers sinds 2014 de voorkeur moeten geven aan niet-chemische methoden, vóór pesticiden. Er is echter geen sprake van een duidelijke afname van het landbouwgebruik. Alleen het huishoudelijk gebruik is gedaald", aldus Nature et Progrès, dat zich vragen stelt over de risicoanalyse die Eurostat ontwikkelde.

