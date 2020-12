België verlengt inreisverbod voor Verenigd Koninkrijk met 24 uur

Wat is er anders aan de coronavari­ant in het Verenigd Koninkrijk? En wat betekent dat voor het vaccin?

14:07 De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, brengt de gemoederen in beweging. Tal van landen sloten de grenzen voor Britse reizigers, al lijkt het haast onmogelijk om de mutatie buiten te houden. Maar wat is er dan anders aan deze variant? En belangrijker, wat betekent dat voor het coronavaccin?