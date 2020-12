België verlengt inreisverbod voor Verenigd Koninkrijk met 24 uur, reizen vanuit Zuid-Afrika blijft voorlopig mogelijk

De federale regering gaat het verbod op alle passagiersvervoer met het Verenigd Koninkrijk met 24 uur verlengen, zo is maandag vernomen in regeringskringen. Vrachtverkeer blijft wel mogelijk. Er is ook een inreisverbod voor Zuid-Afrika besproken, waar ook een besmettelijker variant van het coronavirus zou rondwaren, maar dat komt er voorlopig niet.

Omwille van de verspreiding van een nieuwe en mogelijk besmettelijker variant van het coronavirus in Groot-Brittannië had België zondag beslist om vanaf middernacht het passagiersvervoer voor 24 uur te verbieden.



Het kernkabinet heeft nu beslist om het verbod nog eens 24 uur aan te houden. Vrachtverkeer blijft wel toegelaten. De federale ministerraad zal de beslissing later op de dag bekrachtigen en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal een ministerieel besluit publiceren.

Uitzondering

Vanaf woensdag 23 december zal ons land alleen nog Belgen en mensen die in België hun hoofdverblijfplaats hebben, toelaten bij terugkomst uit het VK. Die laatsten moeten een speciaal attest van de betrokken gemeente kunnen voorleggen. Volgens minister Verlinden zullen andere niet-inwoners alleen toegelaten worden als ze “een strikte, niet-uitstelbare, essentiële verplaatsing” moeten maken. Dat zei ze aan VTM NIEUWS.

Volledig scherm Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). © Photo News

Er zal volgens Verlinden streng gecontroleerd worden op luchthavens en in stations. Er zal ook extra controle zijn op het Passenger Location Form. Een strikte quarantaineplicht van zeven dagen is van toepassing. Vanaf woensdag wordt ook het transitverkeer bij luchtverkeer toegelaten, voor zover dit transitverkeer betreft naar landen buiten de Europese Unie.

Voor reizigers uit het VK die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en geen dringende reden kunnen aanvoeren, blijft het verbod op rechtstreeks passagiersvervoer per vliegtuig, trein of boot gelden tot en met 31 december, zo is nog vernomen. Vanaf 1 januari zullen ook mensen zonder hoofdverblijfplaats in België worden toegelaten, op voorwaarde dat ze bij check-in een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Zuid-Afrika

Ons land heeft ook een inreisverbod overwogen voor Zuid-Afrika, waar ook een nieuwe en besmettelijker variant van het coronavirus zou zijn opgedoken. Het is echter nog niet zeker of het om dezelfde variant gaat als in het Verenigd Koninkrijk. “We hebben het besproken en overwogen”, aldus minister Verlinden bij VTM NIEUWS. “Vandaag hebben we besloten om het niet te doen. Maar als nieuwe informatie aantoont dat het nodig is de komende dagen, zullen we zeker de noodzakelijke maatregelen nemen.”

Volledig scherm © AFP

Europees overleg

Intussen blijft ons land in de schoot van de Europese Unie en met de buurlanden overleggen over een gecoördineerde aanpak. Maandag vond al een Europese crisisvergadering op expertenniveau plaats, maar die heeft nog geen gezamenlijke aanpak opgeleverd.

Er zijn wel mogelijke pistes besproken “voor een gecoördineerde heropening van de grenzen met identieke maatregelen”, aldus een diplomatieke bron. Aan de Europese Commissie is gevraagd mogelijke stappen op te lijsten. Die zouden ten vroegste dinsdag worden besproken op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de lidstaten.

Grote verschillen

Tal van lidstaten namen het voorbije weekend dringende voorzorgsmaatregelen om te verhinderen dat de nieuwe variant van het virus op grote schaal geïmporteerd zou worden vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat momenteel zowat van de wereld is afgesneden. De maatregelen verschillen echter sterk van land tot land. Frankrijk bijvoorbeeld heeft ook het vrachtverkeer met het Verenigd Koninkrijk stilgelegd, terwijl België en Nederland dat niet doen om de aanvoer van essentiële goederen niet in het gedrang te brengen. Ook de aard en duur van de maatregelen loopt uiteen van lidstaat tot lidstaat.

“We werken nauw samen met de Europese autoriteiten over de volgende etappes, en met name over de maatregelen die na 31 december genomen moeten worden”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Zijn land is nog tot eind dit jaar roterend voorzitter van de Europese Unie. “Het is belangrijk dat de regels voor iedereen gelden en dat een inreisverbod of een vliegverbod niet wordt omzeild via andere lidstaten”, beklemtoonde Maas.