België verbiedt reizigersvervoer vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika

Die toegelaten verplaatsingen zijn enkel mogelijk mits de voorlegging van een attest van de werkgever en een attest van de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Striktere test en quarantaineregels bij terugkeer

Personen die over de Belgische nationaliteit beschikken en personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, kunnen van India, Brazilië en Zuid-Afrika wel nog naar België terugkeren . Hun verplaatsingen naar deze landen worden evenwel ten stelligste afgeraden.

Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of wanneer een inwoner van België minder dan 48 uur in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden momenteel al voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk.