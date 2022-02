België telt acht nieuwe miljonairs na ‘Shower of Millionaires’-loting: één winnaar heeft zich nog niet gemeld

Een halve euro voor de kleinste winnaar, ruim 21 miljoen voor grootste geluksvo­gel: Belg zette voor recordbe­drag van ruim 1,5 miljard in

2021 was opnieuw een recordjaar voor de Nationale Loterij. Hopend op het ‘grote geluk’ zetten we met z’n allen massaal in op de kansspelen, goed voor in totaal ruim anderhalf miljard euro. Er werd ook nooit meer winst uitgekeerd: een halve euro voor de kleinste winnaar, ruim 21 miljoen voor de grootste. Ook de goede zaak vaarde wel bij zoveel goklust.

16 januari