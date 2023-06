België telt 11.697.557 inwoners: ruim 113.000 meer als gevolg van internationale migratie

Wat doe je best als je een jong vogeltje vindt? “Probeer nooit het jong zelf groot te brengen”

Het is weer die tijd van het jaar. Je bent aan het wandelen of in de tuin aan het werken en plots kom je een jong vogeltje tegen. Eentje waarvan je denkt: die hoort eigenlijk nog in zijn nest te zitten. Ons eerste instinct is vaak om onmiddellijk te helpen, maar is dit ook de juiste reflex? Wat doe je het best? Wetenschapsjournalist Martijn Peters zocht het uit.